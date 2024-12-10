كتائب حزب الله: نراقب الوضع في سوريا وننتظر جهات للتفاهم على أساس المقاومة

شفق نيوز/ أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق "كتائب حزب الله"، يوم الثلاثاء، أنها تتابع الوضع داخل سوريا وترقب بروز جهات يمكن التفاهم معها على أساس المقاومة والقضية الفلسطينية.

وقالت الكتائب في بيان لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن ما قدّمه الجيش السوري يُعد نموذجا للصمود الأسطوري على مدى عقود، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في قيادات الجيوش العربية الأخرى.

وأضافت أن الجيش السوري سيبقى في ذاكرة شرفاء الأمة، وتأمل في أن يستعيد دوره القومي في المستقبل.

وتابعت الكتائب بأن جوهر التنظيمات الإرهابية مثل "النصرة" و"داعش" لن يتغير، رغم محاولاتهم التظاهر بالإنسانية أمام الكاميرات، مشددة على أن الدولتين الداعمتين لتلك العصابات هما من يتحملان مسؤولية أي تعدٍ على أتباع أهل البيت أو تجاوز على مقدساتهم.

وأكّد البيان أن الكتائب تراقب الوضع في سوريا وتنتظر بروز جهات يمكن التفاهم معها لتحقيق توازن وطني في البلاد.