كتائب حزب الله: قصف مطار بغداد "مشبوه" للتشويش على زيارة الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ وصف الناطق العسكري لكتائب حزب الله جعفر الحسيني، يوم الأربعاء، القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد بـ"المشبوه".

وقال الحسيني في بيان: "استهداف مطار بغداد، وفي هذا التوقيت، تقف خلفه أيادٍ مشبوهة، والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، وندعو الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطيّن".

وكان مصدر أمني افاد لوكالة شفق نيوز بوقوع قصف استهدف المركز اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر إن "القصف الذي لم تعرف طبيعته بعد اذا كانت صواريخ او قذائف هاون، وقع بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية، وآخر بالقرب من مقر جهاز مكافحة الارهاب، والتي تقع جميعها ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي".

وهذا القصف هو الأول من نوعه منذ فترة، ويسبق بساعات زيارة خاصة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في جولة تشمل بغداد والنجف والبصرة وإقليم كوردستان.