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كتائب حزب الله: قصف "سفارة الشر" في هذا التوقيت تصرف غير منضبط

Category: سیاسة

Date: 2020-12-20T18:33:19+0000
كتائب حزب الله: قصف "سفارة الشر" في هذا التوقيت تصرف غير منضبط

شفق نيوز/ وصفت كتائب حزب الله العراق، يوم الأحد، قصف السفارة الأميركية في بغداد بأنه تصرف "غير منضبط"، مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الفاعلين.

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قصف سفارة الشر (السفارة الأميركية) في هذا التوقيت يعد تصرفاً غير منضبط، وعلى الجهات المختصة متابعة الفاعلين والقاء القبض عليهم".

وأضافت "ندين الرمي العشوائي للثكنة العسكرية في السفارة الأميركية لما تسببه من تهديد حقيقي لحياة المدنيين"، مطالبة بـ"إخلاء مظاهر النشاط العسكري الأميركي في المناطق السكنية الآمنة في بغداد".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، بسقوط صواريخ نوع كاتيوشا على مجمع سكني في المنطقة الخضراء ببغداد التي تعرضت لإستهداف لمحيط السفارة الامريكية.

وفي وقت سابق من اليوم أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن قصفاً بخمسة صواريخ كاتيوشا استهدف الخضراء، منها سقطت بمحيط السفارة الأمريكية، كما تصدت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة "C-RAM" لصاروخين في الجو.

وبهذا الخصوص، افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن ثلاثة صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، مبيناً أن احد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية.

وفي وقت اكد فيه أن مكان اطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي ضمن معسكر الرشيد، لم يشر بعد إلى وقوع خسائر بشرية.

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