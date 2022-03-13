كتائب حزب الله عن قصف أربيل: جاء ردّاً على قصفٍ صُهيُونيّ استهدف إيران بمسيّرات من الأراضي العراقية

شفق نيوز/ قالت كتائب حزب الله، مساء الأحد، أن القصف الذي تعرضت له أربيل عاصمة إقليم كوردستان، جاء "ردّاً على قصفٍ صُهيُونيّ استهدف إيران بمسيّرات من الأراضي العراقية".

وذكرت الكتائب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنّ "عملية قصف القوّاتِ الإيرانيّة لقاعدةٍ متقدِّمةٍ للكيان الصهيونيّ في أربيلَ والتي قُتل فيها عددٌ من ضُبّاط الموساد الإسرائيليّ فضلا عن الجرحى؛ لهي عمليةٌ تُنبِئُ بمرحلة صراعٍ من نوع آخر على أرض العراق".

وأشارت إلى أن ما تعرضت له أربيل أمس "جاء ردّاً على قصفٍ صُهيُونيّ في الداخل الإيرانيّ من الأراضي العراقيّة بطائراتٍ مُسَيّرةٍ قبلَ أسابيعَ"، مُجَدّدة في الوقت نفسه، التأكيد على "وجوب إخراج القواعد العسكريّة، ومقرّات المخابرات الأجنبيّة من العراق، لِإبعَادها عن المزيد من أعباء الصراع الدوليّ والإقليميّ على أرضه".

وتابعت الكتائب: "نقولُ للَّذينَ تَعَالَت أصواتهم، وتباكت على السيادة (...) أينَ كانت هذه الأصوات حينما قصفَ الاحتلالُ الأمريكيّ، والكيان الصهيونيّ، القوّات العراقيّةِ، ومخازن الأسلحة؟ فهل أصبحنا معسكرين؟".

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بشدة الهجوم الذي وصفه بـ"الجبان"، عاداً إياه "جريمة ضد الإنسانية".

كما اعتبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره "سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق"، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.