كتائب حزب الله: سنقابل زيارة بلينكن للعراق بتصعيد غير مسبوق وسنغلق السفارة بطريقة غير سلمية

شفق نيوز/ رفض المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، يوم الأحد، زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن للعراق وقال إنها ستقابل بتصعيد غير مسبوق، في حين اشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة "خاصة غير سلمية".

واوضح العسكري في منصة "أكس"، أن "زيارة أنتوني بلينكن ابن اليهودية، وزير خارجية أمريكا، بل وزير الحرب الصهيوني، غير مرحب بها في عراق علي والحسين (عليهما السلام)، وإذا ما جاء فإننا سنقابله بتصعيد غير مسبوق".

و من المقرر أن يصل وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد.

وأبلغ مصدر حكومي مطلع وكالة شفق نيوز، أن "وزير الخارجية الأميركي سيجري يوم غد الأحد زيارة رسمية الى العاصمة بغداد سيلتقي خلالها برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره العراقي فؤاد حسين"، موضحاً ان "الزيارة تأتي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة على إثر الحرب في غزة".

وتابع ان "مباحثات وزير الخارجية الأميركي سوف تركز على تصعيد الفصائل المسلحة للهجمات ضد الأهداف والمصالح الأمريكية وإيصال رسائل تحذير من أن واشنطن سترد على تلك الهجمات".

وأضاف ابو علي العسكري، "بعد التصعيد العسكري للمقاومة الإسلامية في العراق هذا الأسبوع، فإنها ستعمل على غلق المصالح الأمريكية في العراق، وتعطيلها في المنطقة، وهذا ما سنصل إليه في الأسابيع المقبلة إذا ما استمر العدوان".

وتابع العسكري ان "غلق السفارة الأمريكية، ومنع حاملي الجنسية الأمريكية من دخول البلاد، سنصل إليه بطريقتنا الخاصة (غير السلمية)، لأن التعامل السلمي مع القتلة جبن وتخاذل، وهذا لا يليق بأتباع علي (عليه السلام)".

ولفت الى ان "فتح ملف إخراج القوات الأجنبية بهذا التوقيت هو ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتكبيل أيادي المقاومة، وصرف لنظر الرأي العام الداخلي عن قضية غزة، والحال إن إخراج هذه القوات من البلاد أمر حاصل لا محال".