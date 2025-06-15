كتائب حزب الله: سنضرب المصالح الأمريكية إذا تدخلت ضد ايران

شفق نيوز/ هددت كتائب حزب الله في العراق، يوم الأحد، باستهداف المصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة في حال تدخلت واشنطن عسكرياً في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية والإطار التنسيقي.

وقال الأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الجمهورية الإسلامية لا تحتاج إلى أي دعم عسكري من أحد لردع الكيان الصهيوني المجرم، فهي تملك من الرجال والإمكانات ما يكفي لتمريغ أنف نتنياهو بالتراب وكبح جماح طغيان هذا الكيان الغاصب".

وأضاف الحميداوي: "في الوقت الذي تواجه فيه إيران العدوان الصهيوني بشجاعة وصمود، فإننا نراقب عن قرب تحركات جيش العدو الأمريكي في المنطقة؛ وإذا ما أقدمت أمريكا على التدخل في الحرب، فسنعمل بشكل مباشر على مصالحها وقواعدها المنتشرة في المنطقة دون تردد".

ودعا الحميداوي الحكومة العراقية، والإطار التنسيقي، ومن سماهم "المخلصين من المتصدين"، إلى "تحمّل المسؤولية واتخاذ موقف شجاع كي لا تتسع رقعة الحرب"، مطالباً بـ"غلق سفارة الشر الأكبر (السفارة الأمريكية)، وطرد قوات الاحتلال الأمريكي من البلاد، كونها التهديد الأوضح والأخطر لأمن العراق واستقرار المنطقة".

واليوم ، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من محاولات اسرائيل جر الصراع القائم مع بلاده الى منطقة الخليج مما قد يتسبب بإشعال المنطقة والعالم بأسره، متهما الولايات المتحدة الأمريكية بالضلوع في الاشتراك بتنفيذ الضربات العسكرية على طهران.