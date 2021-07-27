كتائب حزب الله تؤشر "مغالطات" في اتفاق انسحاب القوات الامريكية المقاتلة

شفق نيوز/ أرجأت كتائب حزب الله، يوم الثلاثاء، إعلان موقفها من الاتفاق بين حكومة مصطفى الكاظمي وإدارة جو بايدن، بخصوص سحب القوات القتالية من العراق نهاية العام الحالي، مشيرة الى "مغالطات" تضمنها بيان اجتماع الكاظمي وبايدن.

وقال المتحدث الأمني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "كتائب حزب الله تبحث مع الأخوة المعنيين لاتخاذ موقف مسؤول، شرعيا، وأخلاقيا، ووطنيا، يتناسب وحجم التحديات، ويحاكي الحاضر والمستقبل، ويلاحظ فيه حجم المغالطات في مخرجات التصريحات الأمريكية والحكومة الحالية التي نشرت أمس بخصوص إخراج القوات الأجنبية من العراق، فضلا عن توضيح أركان أساسية تخص سيادة البلاد لم يتم ذكرها".

واضاف، أن "الكتائب ستعلن عن موقفها بشجاعة وبما يحفظ مصلحة العراق وشعبه، وبما يعيننا على أداء الأمانة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري.

ويوجد في الوقت الراهن 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم الدولة الإسلامية.

وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وليس من المتوقع أن يكون لهذا التحول تأثير كبير لأن الولايات المتحدة بدأت تركز بالفعل على تدريب القوات العراقية.