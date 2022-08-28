سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كتائب حزب الله توجه رسالة للتيار الصدري وتكشف حقيقة قصف قواعد أمريكية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-28T14:55:12+0000
كتائب حزب الله توجه رسالة للتيار الصدري وتكشف حقيقة قصف قواعد أمريكية

شفق نيوز/ وجهت كتائب حزب الله، يوم الأحد، رسالة إلى التيار الصدري، دعته فيها إلى وقف التصعيد "احتراماً لقدسية أيام أربعينية الإمام الحسين"، وفيما نفت قصف قواعد أمريكية بسوريا، طالبت بإخراج القوات التركية من العراق.

‎ودعا مسؤول الملف الأمني في الكتائب، أبو علي العسكري، في تدوينة له على موقع تلغرام، "الخصوم والمنافسين السياسيين" إلى الابتعاد عن التصعيد احتراما لقدسية أيام الأربعين"، مشدداً على ضرورة "لجم رواد الفتنة ومرتزقة الإعلام، والذين كثيراً منهم قابعون في عواصم ‎الأعداء، ومدعومون من أطراف سياسية"، على حد قوله.

‎وأضاف العسكري، أن "كتائب حزب الله لم تتبادل القصف مع الغزاة الأمريكان في الأسبوع الماضي، سواء في العراق أو في سوريا أو غيرها، وحديث بعضهم عن ذلك لا يعدو ‎إلا تبريرا لفشلهم في حماية قواتهم المحتلة، ويكشف عجزهم الاستخباري عن معرفة ما يدور حولهم، ولخلق تبريرات فيما إذا تجرأوا وقصفوا هنا أو هناك، وإذا حدث ذلك فسيكون وبالا عليهم".

‎وتابع: "يجب إخراج القوات التركية المعتدية من العراق، ويكون على مرحلتين؛ الأولى من القواعد المتقدمة، والثانية بتطهير المناطق الحدودية ‎من مرتزقتهم"، مؤكداً أن "المقاومة ورفاقها قادرون على ذلك".

related

كتائب حزب الله تتوعد الأمريكيين وتدعو لتصعيد الهجمات "الدقيقة"

Date: 2021-06-28 16:47:06
كتائب حزب الله تتوعد الأمريكيين وتدعو لتصعيد الهجمات "الدقيقة"

قاآني يصل العراق لقيادة جولة مباحثات ثانية لتشكيل الحكومة

Date: 2022-01-25 12:26:02
قاآني يصل العراق لقيادة جولة مباحثات ثانية لتشكيل الحكومة

صور.. أنصار الصدر يحتشدون في منطقتين ببغداد

Date: 2022-05-17 18:19:40
صور.. أنصار الصدر يحتشدون في منطقتين ببغداد

سياسي عراقي: المجتمع الدولي يرفض تنصيب "سائق البطة" رئيساً للوزراء

Date: 2021-02-17 11:55:18
سياسي عراقي: المجتمع الدولي يرفض تنصيب "سائق البطة" رئيساً للوزراء

موسكو "قلقة" من الضربات الأمريكية للعراق وسوريا: غير مقبولة وتزعزع الأوضاع

Date: 2019-12-30 18:02:03
موسكو "قلقة" من الضربات الأمريكية للعراق وسوريا: غير مقبولة وتزعزع الأوضاع

واشنطن قد تراجع قرار سحب القوات الامريكية من العراق وأفغانستان

Date: 2021-01-27 04:30:21
واشنطن قد تراجع قرار سحب القوات الامريكية من العراق وأفغانستان

وزير الصدر لأنصاره: من يحصل على "تعيين" عليه ان يوقع بالدم

Date: 2021-11-14 18:20:32
وزير الصدر لأنصاره: من يحصل على "تعيين" عليه ان يوقع بالدم

الإطار يحدد مكان انطلاق تظاهراته ويوصي برفع "الأعلام والبيارق" والتعاون مع الأمن

Date: 2022-08-01 09:02:55
الإطار يحدد مكان انطلاق تظاهراته ويوصي برفع "الأعلام والبيارق" والتعاون مع الأمن