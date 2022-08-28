كتائب حزب الله توجه رسالة للتيار الصدري وتكشف حقيقة قصف قواعد أمريكية

شفق نيوز/ وجهت كتائب حزب الله، يوم الأحد، رسالة إلى التيار الصدري، دعته فيها إلى وقف التصعيد "احتراماً لقدسية أيام أربعينية الإمام الحسين"، وفيما نفت قصف قواعد أمريكية بسوريا، طالبت بإخراج القوات التركية من العراق.

‎ودعا مسؤول الملف الأمني في الكتائب، أبو علي العسكري، في تدوينة له على موقع تلغرام، "الخصوم والمنافسين السياسيين" إلى الابتعاد عن التصعيد احتراما لقدسية أيام الأربعين"، مشدداً على ضرورة "لجم رواد الفتنة ومرتزقة الإعلام، والذين كثيراً منهم قابعون في عواصم ‎الأعداء، ومدعومون من أطراف سياسية"، على حد قوله.

‎وأضاف العسكري، أن "كتائب حزب الله لم تتبادل القصف مع الغزاة الأمريكان في الأسبوع الماضي، سواء في العراق أو في سوريا أو غيرها، وحديث بعضهم عن ذلك لا يعدو ‎إلا تبريرا لفشلهم في حماية قواتهم المحتلة، ويكشف عجزهم الاستخباري عن معرفة ما يدور حولهم، ولخلق تبريرات فيما إذا تجرأوا وقصفوا هنا أو هناك، وإذا حدث ذلك فسيكون وبالا عليهم".

‎وتابع: "يجب إخراج القوات التركية المعتدية من العراق، ويكون على مرحلتين؛ الأولى من القواعد المتقدمة، والثانية بتطهير المناطق الحدودية ‎من مرتزقتهم"، مؤكداً أن "المقاومة ورفاقها قادرون على ذلك".