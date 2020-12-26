سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كتائب حزب الله تهدد بقطع أذني الكاظمي كـ"الماعز": لن تحميه الإطلاعات

Category: سیاسة

Date: 2020-12-26T19:52:02+0000
كتائب حزب الله تهدد بقطع أذني الكاظمي كـ"الماعز": لن تحميه الإطلاعات

شفق نيوز/ هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، يوم السبت، بـ"قطع أذني" رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كـ"الماعز"، داعياً إياه إلى عدم اختبار "صبر المقاومة"، كما شدد على ضرورة عدم تكرار عمليات القصف على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية.

وقال العسكري في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف البادئ لها".

وأضاف، "لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا ترامب الأحمق وهذا ما يجب أن لا يتكرر".

وتابع أن "تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة سواء المحلية منها أو الخارجية تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا".

ودعا العسكري، "كاظمي الغدر" أن "لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع "أذنيه كما تقطع آذان الماعز، ولن تحميه حينها الاطلاعات الإيرانية، ولا الـCIA الأمريكية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن".

related

كتائب حزب الله تضع "شرطاً وحيداً" للإنفتاح على السعودية

Date: 2020-08-27 19:28:04
كتائب حزب الله تضع "شرطاً وحيداً" للإنفتاح على السعودية

صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

Date: 2020-10-19 08:42:48
صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

الكاظمي يجري جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

Date: 2020-10-12 17:02:30
الكاظمي يجري جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

قرار للكاظمي يخص قضايا "الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"

Date: 2020-08-30 13:44:59
قرار للكاظمي يخص قضايا "الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"

ميركل معجبة ببرنامج الكاظمي وتدعوه لزيارة برلين

Date: 2020-05-28 19:07:57
ميركل معجبة ببرنامج الكاظمي وتدعوه لزيارة برلين

كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

Date: 2020-06-01 18:24:04
كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

العصائب توجه رسالة للكاظمي: سنراقب زيارتك إلى واشنطن بدقة

Date: 2020-06-20 12:59:47
العصائب توجه رسالة للكاظمي: سنراقب زيارتك إلى واشنطن بدقة

كتائب حزب الله تهدد مجدداً: سنمرغ أنوف الجنود الأمريكيين في التراب

Date: 2020-09-25 17:33:03
كتائب حزب الله تهدد مجدداً: سنمرغ أنوف الجنود الأمريكيين في التراب