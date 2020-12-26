كتائب حزب الله تهدد بقطع أذني الكاظمي كـ"الماعز": لن تحميه الإطلاعات

شفق نيوز/ هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، يوم السبت، بـ"قطع أذني" رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كـ"الماعز"، داعياً إياه إلى عدم اختبار "صبر المقاومة"، كما شدد على ضرورة عدم تكرار عمليات القصف على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية.

وقال العسكري في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف البادئ لها".

وأضاف، "لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا ترامب الأحمق وهذا ما يجب أن لا يتكرر".

وتابع أن "تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة سواء المحلية منها أو الخارجية تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا".

ودعا العسكري، "كاظمي الغدر" أن "لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع "أذنيه كما تقطع آذان الماعز، ولن تحميه حينها الاطلاعات الإيرانية، ولا الـCIA الأمريكية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن".