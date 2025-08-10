كتائب حزب الله تهاجم لجنة التحقيق الحكومية بشأن أحداث دائرة الزراعة: تزييف ومبالغة

شفق نيوز- بغداد

أصدرت كتائب حزب الله، مساء اليوم الأحد، بياناً بشأن نتائج اللجنة الحكومية الخاصة بأحداث دائرة زراعة الكرخ، فيما أكدت أن النتائج عبارة عن "تزييف ومبالغة".

وذكرت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "كانت وما تزال تطالب بتحقيق عادل في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، ومن أجل ذلك اتفقت مع قادة الإطار على تشكيل لجنة محايدة للبت في الموضوع، تجنباً لأي استغلال سلبي للمسؤوليات أو فرض إرادات تعارض الحقيقة".

وأضافت أن "ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة من نتائج التحقيق الحكومي لم يخِل من التزييف والمبالغة في استغلال الصلاحيات، حيث أُضيفت فقرات لم ترد في توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق، ومنها ما يتعلق بفتح تحقيق مع قائد عمليات الجزيرة، وإعفاء آمرَي اللواءين (45 و46) من مناصبهم، والتأشير على وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة بالحشد الشعبي، بغرض استهداف كتائب حزب الله وقادة الحشد".

ودعت الكتائب، القضاء العراقي إلى التدخل وكشف حقيقة الوثيقة الرسمية لنتائج التحقيق قبل التلاعب بها، معبرة عن أملها بأن "تُقارن مع ما أُعلن مؤخراً عبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة".

وتابعت الكتائب بحسب البيان "أننا لن نحيد عن المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وطيرانها، وخروج عناصرها من العمليات المشتركة بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، مهما كان الثمن وعظمت التضحيات".

هذا وأقر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم أمس السبت، بوجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية، فيما أكد إعفاء آمري اللواءين (45 و46) "كتائب حزب الله" من مناصبهم.

واندلعت اشتباكات مسلحة، الشهر الماضي، بين قوات تابعة للحشد الشعبي، وقوات الأمن في دائرة تابعة لوزارة الزراعة، في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، على خلفية تولي مدير جديد للدائرة ورفض المدير السابق تسليم المنصب، ما أسفر الاشتباك عن قتيلين، أحدهما مدني صادف مروره لحظة الحادثة، بالإضافة إلى 12 جريحاً.