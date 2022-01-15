سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كتائب حزب الله تهاجم خلية الأمن بشأن استهداف قاعدة بلد

Category: سیاسة

Date: 2022-01-15T14:54:48+0000
كتائب حزب الله تهاجم خلية الأمن بشأن استهداف قاعدة بلد

شفق نيوز/ اصدر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، يوم السبت، توضيحاً بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين.

وقال العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "رواية خلية الإعلام الأمني في استهداف قاعدة بلد مثيرة للسخرية وفيها مغالطات عدة حيث أن الطائرات المسيرة المستعملة في العراق على نوعين فقط وهما الأول طائرة هجومية (انتحارية) وهي تسير نحو الهدف مباشرة وليست لديها القدرة على تغيير مسارها او العودة إلى قاعدة انطلاقها (استعمال لمرة واحدة)".

واوضح أن "النوع الثاني هي طائرة الاستطلاع والتي من مواصفاتها أنها لا تعمل في أجواء الضباب ولا تحتاج الى الاقتراب من الهدف؛ بل إنها في الأغلب تعمل ولا ترى بالعين المجردة أصلا".

وتابع "كما أوضحنا فإن الطائرة الهجومية تعمل بالطريقة المذكورة في أولة، والاستطلاعية لا تحتاج في الغالب إلى أكثر من طائرة واحدة لتنفيذ مهمتها، فضلا عن أن الطائرة المسيرة ليس لديها خيار حتى تلوذ بالفرار كما قالت الخلية لأنها (مسيرة) لا (مخيرة) كما هو حال قائدكم ومن يقف خلفه من الصبيان".

وكانت قاعدة بلد الجوية قد تعرضت في وقت سابق من يوم السبت، إلى هجوم بطائرات مسيرة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن سربا من الطائرات المسيرة استهدف عند الساعة (6:10) صباحا قاعدة بلد الجوية.

وأضاف المصدر؛ أن الهجوم تسبب باندلاع النيران في مواقع داخل القاعدة دون ان يتبين حجم الأضرار.

related

الكتائب توجه رسالة إلى "القوميين المتكبرين": حقبة الحكم الواحد لن تعود

Date: 2021-11-26 15:36:25
الكتائب توجه رسالة إلى "القوميين المتكبرين": حقبة الحكم الواحد لن تعود

ابو علي العسكري يقدم رواية جديدة عن استعراض "ربع الله" ويوجه رسالة لـ"مدعي الإصلاح"

Date: 2021-03-25 21:53:03
ابو علي العسكري يقدم رواية جديدة عن استعراض "ربع الله" ويوجه رسالة لـ"مدعي الإصلاح"

كتائب حزب الله تتوعد الأمريكيين وتدعو لتصعيد الهجمات "الدقيقة"

Date: 2021-06-28 16:47:06
كتائب حزب الله تتوعد الأمريكيين وتدعو لتصعيد الهجمات "الدقيقة"

موسكو "قلقة" من الضربات الأمريكية للعراق وسوريا: غير مقبولة وتزعزع الأوضاع

Date: 2019-12-30 18:02:03
موسكو "قلقة" من الضربات الأمريكية للعراق وسوريا: غير مقبولة وتزعزع الأوضاع

فصيل شيعي مناوئ للوجود الاجنبي بالعراق يبدي موقفا من استهداف البعثات

Date: 2020-09-18 13:38:14
فصيل شيعي مناوئ للوجود الاجنبي بالعراق يبدي موقفا من استهداف البعثات

حقوق تطرح مبادرة لمنع ذهاب الأمور الى "الأسوأ" والكتائب تهاجم "بلاسخارت"

Date: 2021-12-27 19:52:05
حقوق تطرح مبادرة لمنع ذهاب الأمور الى "الأسوأ" والكتائب تهاجم "بلاسخارت"

امريكا تصادر على موقعين تابعين لكتائب حزب الله

Date: 2021-03-26 04:45:04
امريكا تصادر على موقعين تابعين لكتائب حزب الله

عبدالمهدي يكشف تفاصيل الساعة الاخيرة من القصف الامريكي لمقرات حزب الله

Date: 2019-12-30 20:54:05
عبدالمهدي يكشف تفاصيل الساعة الاخيرة من القصف الامريكي لمقرات حزب الله