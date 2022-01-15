كتائب حزب الله تهاجم خلية الأمن بشأن استهداف قاعدة بلد

شفق نيوز/ اصدر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، يوم السبت، توضيحاً بشأن استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين.

وقال العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "رواية خلية الإعلام الأمني في استهداف قاعدة بلد مثيرة للسخرية وفيها مغالطات عدة حيث أن الطائرات المسيرة المستعملة في العراق على نوعين فقط وهما الأول طائرة هجومية (انتحارية) وهي تسير نحو الهدف مباشرة وليست لديها القدرة على تغيير مسارها او العودة إلى قاعدة انطلاقها (استعمال لمرة واحدة)".

واوضح أن "النوع الثاني هي طائرة الاستطلاع والتي من مواصفاتها أنها لا تعمل في أجواء الضباب ولا تحتاج الى الاقتراب من الهدف؛ بل إنها في الأغلب تعمل ولا ترى بالعين المجردة أصلا".

وتابع "كما أوضحنا فإن الطائرة الهجومية تعمل بالطريقة المذكورة في أولة، والاستطلاعية لا تحتاج في الغالب إلى أكثر من طائرة واحدة لتنفيذ مهمتها، فضلا عن أن الطائرة المسيرة ليس لديها خيار حتى تلوذ بالفرار كما قالت الخلية لأنها (مسيرة) لا (مخيرة) كما هو حال قائدكم ومن يقف خلفه من الصبيان".

وكانت قاعدة بلد الجوية قد تعرضت في وقت سابق من يوم السبت، إلى هجوم بطائرات مسيرة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن سربا من الطائرات المسيرة استهدف عند الساعة (6:10) صباحا قاعدة بلد الجوية.

وأضاف المصدر؛ أن الهجوم تسبب باندلاع النيران في مواقع داخل القاعدة دون ان يتبين حجم الأضرار.