كتائب حزب الله تنفي "نزع السلاح" وتتوعد "رويترز" بالملاحقة القانونية

شفق نيوز/ نفت كتائب حزب الله العراقية، يوم الاثنين، تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن أحد قادتها تحدث فيها عن "نزع السلاح"، مبينة أن مثل هذه التصريحات "لا تمتّ إلى ثوابتنا ومواقفنا بأية صلة"، متوعدة بالملاحقة القانونية للذين وصفتهم بأنهم "يمارسون التضليل" ونشر الأخبار غير المسندة الى المصادر الرسمية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وكالة رويترز للأنباء، نشرت بتاريخ 7 نيسان/ أبريل الجاري، تقريراً، تضمّن تصريحات نُسبت إلى ما سمته (قائد في كتائب حزب الله)، وهي لا تمتّ إلى ثوابتنا ومواقفنا بأية صلة، وإزاء ذلك، نؤكد أن لا وجود لأي تصريحات للكتائب في وسائل الإعلام، إذ أن التصريحات تنحصر فقط بالمتحدث الرسمي محمد محي، والناطق العسكري جعفر الحسيني، ودونهما تُدرج ضمن إطار الكذب والافتراء".

وأضافت "وفي الوقت الذي ندعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الدقة والمصداقية في النشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية نحتفظ بحقنا في الملاحقة القانونية لوسائل الإعلام والعاملين فيها الذين يمارسون التضليل ونشر الأخبار غير المسندة الى المصادر الرسمية، حفاظا على معايير الصدق والموضوعية وقواعد النشر الصحفي المعتمدة، فضلا عن حماية الجمهور والرأي العام من حملات الكذب والتزييف".

وكانت وكالة "رويترز"، قد كشفت نقلاً عن عشرة من كبار القادة والمسؤولين العراقيين، يوم الاثنين، عن استعداد فصائل مسلحة "قوية" مدعومة من إيران، "لأول مرة" لنزع سلاحها، وذلك من أجل تجنب خطر تصاعد الصراع مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب المصادر، التي تحدثت للوكالة، فإن هذه الخطوة تأتي لتهدئة التوتر في أعقاب تحذيرات متكررة وجهها مسؤولون أمريكيون بشكل غير رسمي، للحكومة العراقية منذ تولي ترامب السلطة في كانون الثاني/ يناير الماضي.