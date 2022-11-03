"كتائب حزب الله" تلاحق الكاظمي "وفريقه التجسسي" وتبدي موقفها من حكومة السوداني

شفق نيوز/ شدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية "أبو علي العسكري"، يوم الخميس، على أن الكتائب ستواصل جهودها لمقاضاة رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي و"فريقه التجسسي".

وقال العسكري في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "على الاخوة القانونيين بذل جهود مضاعفة لإتمام الدعاوى القانونية بحق كاظمي الغدر وفريقه التجسسي (وإن كان الضرب في الميت حرام كما يُقال)، ولكن لنا حقوق يجب تحصيلها وأولها دم الشهيد أبي مهدي ورفاقه، ودم ضيفنا القائد الكبيرسليماني".

وأكد أن "كتائب حزب الله لم تشترك في تشكيل الحكومة، ولم تحصل على أي منصب مدني أو أمني، وليس لها أي تمثيل في مجلس النواب، وإنها تقف على مسافة واحدة من جميع الصالحين".

وتطرق العسكري للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قائلا: موقفنا من الحكومة الحالية هو التعامل على أساس المنجز، فإن أحسنت فنعم ما هي، وإن أساءت فعليها الوزر والذنب".

وتابع القول "نوصيهم أن ينظروا إلى مصلحة البلاد بعين الأب الراعي للجميع، كما ننتظر منهم حسم القضايا الكبرى وعلى رأسها الاحتلالين الأمريكي والتركي".