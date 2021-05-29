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كتائب حزب الله تعلن موقفها من الانتخابات والجهة التي ستدعمها

Category: سیاسة

Date: 2021-05-29T17:15:46+0000
كتائب حزب الله تعلن موقفها من الانتخابات والجهة التي ستدعمها

شفق نيوز/ أعلنت كتائب حزب الله، يوم السبت، موقفها من الانتخابات التشريعية العراقية المزمع اقامتها في شهر تشرين الاول المقبل.

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "ما زالت متمسكة بنهجها الثابت بعدم المشاركة بالانتخابات، وعند موقفها المبدئي بـ (الوقوف على مسافة واحدة من جميع الصالحين) الذين يمتازون بالنزاهة، والكفاءة، والالتزام بالأُسس والثوابت الوطنيّة، والقيم الأخلاقيّة والعقائديّة، وتبنّي المواقف الرافضة للوجود الاستعماريّ الأجنبيّ، وبدعمهم لمحور المقاومة، وبمناهضتهم دعوات التطبيع مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، والتصدّي لمحاولات نشر الرذيلة، والمخدرات، والفساد الأخلاقيّ، والثقافات المنحرفة التي تتبنى الترويج لها منظمات مشبوهة مرتبطة بالعدو الصهيوأمريكي".

وتابعت أنها "تعلن استعدادها لتقديم دعمها ومساندتها لحائزي تلك الصفات (بغض النظر عن العرق والانتماء)؛ فالهدف الأسمى لنا هو تتويج نجاح الانتخابات بفوز القوى الوطنيّة المبدئيّة الشريفة الصالحة، والمستعدّة للتضحية من أجل شعبها والدفاع عنه وعن قِيمه، وتوفير سبل العيش الكريم لجميع مكوناته على أسس المواطنة والثوابت المشتركة".

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