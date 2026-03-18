كتائب حزب الله تضع خمسة شروط لإيقاف استهداف استهداف السفارة الأميركية ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتائب حزب الله الخميس، خمسة شروط لوقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد لمدة خمسة أيام.

وبحسب بيان للمسؤول الأمني الجديد في الكتائب "أبو مجاهد العساف"، فإن الأمر صدر من الأمين العام للكتائب بوقف استهداف السفارة لخمسة أيام، مقابل أن توقف إسرائيل تهجير وقصف الضاحية الجنوبية في بيروت، وأن تلتزم الولايات المتحدة بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، مع سحب "عناصر الـCIA" من محيط السفارة وإبقائهم داخلها، باستثناء (اقليم كوردستان).

كما توعد البيان بأن يكون الرد "مباشراً وبشكل مركز" مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المهلة إذا لم يلتزم "العدو" بهذه الشروط، داعياً في الوقت نفسه السلطات العراقية والأجهزة الأمنية إلى حماية البعثات الدبلوماسية والكيانات الاقتصادية للدول غير المنخرطة في الحرب، مع استثناء "عناصر الكيان الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي" من تلك الحماية.