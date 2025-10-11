كتائب حزب الله ترد على العقوبات الأميركية وتتوعد الاطار التنسيقي بـ"كشف المستور"

شفق نيوز- بغداد

وصف المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري، اليوم السبت، العقوبات الأميركية بأنها "مثيرة للسخرية"، نافياً في الوقت نفسه أي علاقة لحزبه بالأسماء الواردة في تلك العقوبات، فيما توعد من "يزايد عليهم" بدعوى حماية العراق من الحروب بـالكشف عن التفاصيل إذا لم يتوقف عن ذلك.

وقال العسكري في بيان له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العقوبات الأميركية الأخيرة على أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى كتائب حزب الله مثيرة للسخرية، ودليل ضعف في المعلومات، وهشاشة في منظومتهم الاستخبارية، إذ إننا نؤكد وبشكل قاطع أن لا علاقة لنا بالأسماء التي وردت في تقرير الخزانة الأميركية".

وأضاف، أن "قولهم بـ (جمع معلومات عن التواجد الأجنبي وتهديد قوات الاحتلال) هو من أساسيات عملنا ولم نخفه يوماً، والعمل عليه لن يتوقف ما دام الاحتلال قائماً، أما إنهم يحاولون الإساءة إلى المقاومة عبر كيل التهم الكيدية فلن ينالوا مبتغاهم".

وأوضح، أن "المقاومة الإسلامية هي التي ضحت من أجل تحرير العراق، وهي التي سعت كثيراً إلى تجنيب البلاد الحروب في أكثر من مرحلة ورجالها يتخذون قراراتهم بإرادتهم دون تدخل من أي طرف".

وأضاف، إن "للإطار التنسيقي كان رأي نحترمه، ونأخذ بنظر الاعتبار تحفظاته، ولكننا نقول لمن يزايد علينا بدعوى تجنيب العراق الحروب كفّوا عن ذلك، وإلا سنضطر إلى الحديث بالتفاصيل".

كما أشار العسكري إلى أن "سلاح الشعب والمستضعفين هو وديعة الإمام الحجة (الإمام الثاني عشر عند الشيعة) عند المجاهدين الشرفاء"، رافضاً الحديث عنه مع وصفهم "المخنثين والعملاء".

وحول الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح العسكري، أنها "مفصل أساس لا يجوز التغافل عنه أو التردد فيه أو التكاسل عنه، وعلينا أن نخوض غمارها بإصرار".