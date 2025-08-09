كتائب حزب الله ترد على السوداني: لن نحيد عن مطالبنا الثلاثة

شفق نيوز- بغداد

اتهمت "كتائب حزب الله"، يوم الأحد، أطرافاً محلية بالعمل على تنفيذ ما وصفته بـ"مخططات الأعداء"، مؤكدة تمسكها بمطلب انسحاب القوات الأجنبية وطيرانها من العراق، وخروج عناصرها من العمليات المشتركة في أيلول/سبتمبر 2025.

وقالت الكتائب في بيان، إنها "وقفت سدّاً منيعاً للدفاع عن سيادة العراق وكرامة شعبه منذ الاحتلال الأميركي وحتى مواجهة تنظيم داعش، وقدمت أكثر من أربعة آلاف شهيد وجريح"، معتبرة أن "الولايات المتحدة وأتباعها سعوا على مدى سنوات لتشويه تاريخ هذا الفصيل، غير أن المؤلم هو ما يأتي من ذوي القربى".

وأضاف البيان أن "تصريحات السفير البريطاني الأخيرة (طالب بحل الحشد)، وما مورس من ضغوط على اللجنة المكلَّفة بالتحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، تصب في خدمة مآرب الأعداء"، مشيراً إلى أن الكتائب اتفقت منذ البداية مع قادة الإطار التنسيقي على تشكيل لجنة محايدة بإشرافهم، "إذ لا يصح أن يكون الخصم هو الحكم".

وأكدت الكتائب أن "أول شهيد في الحادثة قُتل برصاص كثيف وعشوائي لبعض القوى الأمنية، وكان من ألوية الحشد الشعبي، كما سقط مدني برصاصها، واستشهد عنصر من الشرطة الاتحادية".

ويأتي بيان الكتائب بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجود "خلل" في الحشد الشعبي، وإعفاء آمر لواءين في الحشد تابعين للكتائب من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء، في أعقاب أحداث دائرة الزراعة في العاصمة بغداد، والتي شهدت اشتباكات مسلحة بين قوة من الحشد وقوات أمنية.