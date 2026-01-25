كتائب حزب الله تدعو للتهيؤ لـ"حرب شاملة" دعماً لإيران

شفق نيوز- بغداد

دعت كتائب حزب الله العراقية، مساء اليوم الأحد، جميع "المجاهدين" إلى الاستعداد لـ"حرب شاملة" دعماً لإيران ضد من أسمتهم بـ"صهاينة الأرض".

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نتوجّه بندائنا إلى الإخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها بإن يتهيؤوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جنب المستضعفين ولم تبالي لمذهب أو لون أو عرق".

وأضافت: "تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها (إيران) بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية، وإذ نشدد على ضرورة دعمها من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا، نؤكد للأعداء أن الحرب على الجمهورية لن تكون نزهة، بل ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية".

وتابعت الكتائب: "نقول لإخوتنا المجاهدين أن يستعدوا ميدانياً لذلك، لا سيما إذا ما أعلن الجهاد من المراجع لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية".