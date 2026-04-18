كتائب حزب الله تصوّب أربع نقاط وتدخل على خط اختيار رئيس الحكومة

حددت كتائب "حزب الله"، مساء السبت، أربع نقاط سياسية وأمنية، بينها ملف اختيار رئيس الحكومة المقبلة، إلى جانب مواقف تتعلق بالوجود الأميركي والتنسيق بين فصائل المقاومة.

وقال المسؤول الامني للكتائب، أبو مجاهد العساف في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما وصفه بـ"ثبات الإخوة في حزب الله وصمودهم" خلال الحرب الأخيرة أسهم في فرض وقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك شكّل "نصراً واضح المعالم".

وفي النقطة الأولى، دعا إلى تنظيم آلية جديدة ترفع مستوى التنسيق بين قوى المقاومة والأطراف الأخرى، وفتح محاور جديدة لردع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي النقطة الثانية، حذر الحكومة الكويتية من الإضرار بما وصفته بـ"بعض الشعب"، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

أما النقطة الثالثة، فتضمنت حديثاً عن تفاهم بين حزب الله والوسيط العراقي بشأن ما سمّته "معسكر التوحيد" أو السفارة الأميركية، مشيرة إلى أن أمنها مرهون بعدم استهداف أي منطقة سكنية في المحافظات العراقية.

وأضاف العساف، أن الجماعة ستعمل على تفكيك المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال في البلاد، ونزع أسلحتها داخل المدن، فضلاً عن إنهاء نفوذها في الوزارات والوكالات الأمنية والسياسية.

وفي النقطة الرابعة، دخل العساف على خط اختيار رئيس الحكومة، إذ قال إنه إذا لم يتمكن حلفاؤها في الإطار التنسيقي من تمرير نوري المالكي أو محمد شياع السوداني، فإن الأولوية ستكون لتعيين رئيس وزراء من كتلتيهما، معتبرة أنه "ليس من المقبول أن تستأثر مجموعة واحدة بالرئاسات الأربع".