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كتائب حزب الله تحذر من "شق" الصف الشيعي وتوجه رسالة الى الكورد والسنة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-08T18:33:57+0000
كتائب حزب الله تحذر من "شق" الصف الشيعي وتوجه رسالة الى الكورد والسنة

شفق نيوز/ حذرت كتائب حزب الله العراقي، مساء يوم السبت، من "شق" الصف الشيعي من خلال استئثار جهة تمثل 10% من الشيعة، فيما حذر الأطراف الكوردية والسنية من انحيازها إلى هذه الجهة على حساب الاكثرية من الشيعة.

وقال المسؤول الامني للكتائب، ابو علي العسكري، في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز، بعد تجديد تشكيكه بصحة نتائج الانتخابات التشريعية "نؤكد ان الحكومة المقبلة يجب ان تكون عراقية، لا شرقية ولا غربية، ولا بريطانية، ولا امريكية، ولا اماراتية".

واضاف ان "تدخل القوى السنية (عزم وتقدم) او الاطراف الكوردية لصالح جهة معينة من المكون الاكبر (الشيعة) سيساهم في عدم استقرار البلاد، وان حصلوا على مكاسب – يطمعون بها- فستكون مؤقتة، وقد تتحول الى وبال عليهم، وسيخسر الجميع".

وختم العسكري بالقول، إن "محاولة استئثار طرف معين وإقصاء الاغلبية التي تمثل 90% من المكون الاكبر سيؤدي الى (شق الصف)، وهذا ما يريده اعداء الشعب العراقي، فعلى العقلاء ادارة الامر بحكمة لتجنب الذهاب الى ما لا يحمد عقباه".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد ألمح يوم امس الجمعة في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، الى شكل الكتلة الاكبر التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الصدر إن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)، وإرادة الشعب، هي: (حكومة أغلبية وطنية)، وإن اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و(تقدما) و(عزما) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة"، في إشارة إلى حركة "تصميم" بزعامة محافظ البصرة اسعد العيداني، وتحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

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