كتائب حزب الله تحذر الحكومة العراقية: عليها الانصياع لـ"المقاومة"

شفق نيوز- بغداد

وجه الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، يوم الجمعة، تحذيرا للحكومة العراقية والمسؤولين، بعد أن دعاهم إلى "الانصياع للمقاومة".

وقال المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لقد تأسست كتائب حزب الله على يد شهيد الأمة (المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي) وبقرار منه، فكان رجالها وما زالوا يوالون هذا الخط".

وأضاف "لقد أثبت الشعب العراقي في يوم التشييع التاريخي المهيب.. وبما لا يدع مجالا للشك، أنه شعب مقاومة وجهاد، فكان ذلك الزحف بمثابة استفتاء شعبي مليوني حاسم، جدد فيه العراقيون الأصلاء دعمهم وتمسكهم بالمقاومة الإسلامية وسلاحها".

وتابع "في هذا المنعطف التاريخي، نلفت أنظار القادة السياسيين، والمسؤولين الحكوميين، إلى وجوب الانصياع لإرادة الشعب العراقي الأبي—شعب المقاومة والجهاد—والحذر الشديد من الانجراف في ركاب المشاريع الاستكبارية، أو التماهي مع أجنداتها الخبيثة. ونحذرهم بأن شعبنا سيقول كلمته وقراره إذا ما انحرفت البوصلة؛ وحينها.. ولات حين مندم".