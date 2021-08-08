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كتائب حزب الله تحث لـ"مشاركة واسعة في الانتخابات": سندعم هؤلاء

Category: سیاسة

Date: 2021-08-08T19:41:12+0000
كتائب حزب الله تحث لـ"مشاركة واسعة في الانتخابات": سندعم هؤلاء

شفق نيوز/ أعلنت كتائب حزب الله، يوم الأحد، موقفها من تنظيم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما حددت كيانات ستشارك في الانتخابات قالت إنها تقدم الدعم لها.

وذكرت الكتائب في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الانتخابات البرلمانيّة هي ما يحدد تشكيلة الحكومة ومضمونها، وهي ما يرسم بالنتيجة التوجهات الأساسية للبلد، ومن حق الجميع المشاركة فيها، وانتخاب من يرونه مناسباً، وبالتالي يروجون له بحسب قناعاتهم، من دون التجاوز على الآخرين"، مردفة بالقول "لاسيما على من لهم حق علينا، ونعتقد أن حفظهم واجب شرعي وأخلاقي".

وبحسب البيان، فإن كتائب حزب الله "لن تشارك قطعاً بتنظيم الانتخابات ولا بكوادرها المنتمين بصفة مرشحين للانتخابات، ولا في المناصب الحكوميّة الإجرائيّة"، مؤكدة أن "قرارها ما زال داعماً للصالحين وتقف على مسافة واحدة منهم".

وأضافت أن "كل التحالفات والقوائم القريبة منا (وهي معروفة) تحظى بالاحترام والتقدير؛ بل وبما يمكن تقديمه من الدعم"، مشيرة إلى أن "بعض الإخوة استقالوا من تنظيمها لتشكيل حركة سياسية لخوض الانتخابات المقبلة، وهي جزء من هذه القوائم وليست الوحيدة، ويجب أن يكون ذلك واضحاً ومعلوماً، وأنها لم تخوّل أحداً بالتحدّث نيابة عنها أو العمل باسمها".

وطالبت كتائب حزب الله، ما وصفتهم بالإخوة الشركاء في العقيدة والوطن، بأن "لا يُحمّل بعضهم بعضا إخفاقات المحسوبين عليهم وإساءاتهم؛ بل يجب أن يتحمل المسيء ما اقترفه من إساءة، ويحاسب عليها؛ حتى لا يُسمح لضعاف النفوس بتعكير المزاج العام".

وتابعت "إننا في المقاومة الإسلاميّة كتائب حزب الله، نعتقد أن واجبنا الشرعيّ والوطني يحتم علينا المشاركة الواسعة في الانتخابات"، داعية في الوقت نفسه وسائل الإعلام وقادة المجتمع إلى "حث الناس على ذلك".

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