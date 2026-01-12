كتائب حزب الله تتوعد بالرد إذا تعرّضت إيران لهجوم أميركي

شفق نيوز- بغداد

توعدت كتائب حزب الله العراقية، مساء اليوم الاثنين، بأنها سترد على أي هجوم تتعرض له إيران من قبل أميركا، وفيما تعهدت بأنها ستقف إلى جانب الشعب الإيراني، حذرت الولايات المتحدة من أن إعلان الحرب على الجمهورية الإسلامية "ليست نزهة".

وقال الأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نشهد اليوم صفحة جديدة من الصراع بين جبهتي الحق والباطل، فجبهة الحق واضحة المعالم، مشخّصة الهوية، كما أن جبهة الباطل قد عرفها العالم أجمع، وشخص سلوكها الإجرامي ونهجها العدائي تجاه الشعوب الحرّة الرافضة للعنجهية الإمبريالية، فلم يسلم من بطشها وجورها إلّا من ارتضته أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية الخبيثة".

وأضاف أن "رأس جبهة الباطل يمضي في إعداد العدّة لاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، وإن الواجب الشرعي والأخلاقي يحتّم على المجاهدين الوقوف بما أوتوا من قوة إلى جانب الشعب الإيراني، فالدفاع عن حرم الجمهورية الإسلامية إنما هو دفاع عن مقدسات الأمة".

وخاطب الشعب الإيراني بالقول: "نحن معكم في السراء والضراء، وسيكون موقفنا واضحاً لا لبس فيه في الدفاع عن شعب إيران ومقدساته".

وتابع الحميداوي: "وللعدو الأميركي نحذر: إن الحرب على إيران ليست نزهة، بل هي نار إذا أضرمت فلن تُطفأ، وستدفعون ثمناً مضاعفاً عما يطمح إليه سيدكم الجشع من مكاسب".

وتشهد إيران منذ عدة أيام احتجاجات بدأها التجار في العاصمة طهران على خلفية انهيار العملة المحلية، إلا أنها سرعان ما توسعت لتمتد إلى العديد من المحافظات والمدن الإيرانية، وتصاعدتها حدتها خلال الأسبوع الجاري لتخلف عدداً من القتلى والجرحى والمعتقلين.

واعتبرت السلطات الإيرانية أن ما يجري "مؤامرة خارجية" تقف خلفها أنظمة وحكومات إقليمية ودولية، وفي المقابل استنكرت العديد من الدول ما وصفته بعمليات "القمع" تجاه المحتجين.