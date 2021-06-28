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كتائب حزب الله تتوعد الأمريكيين وتدعو لتصعيد الهجمات "الدقيقة"

Category: سیاسة

Date: 2021-06-28T16:47:06+0000
كتائب حزب الله تتوعد الأمريكيين وتدعو لتصعيد الهجمات "الدقيقة"

شفق نيوز/ دعا القيادي في كتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، يوم الاثنين، الفصائل المسلحة إلى التصعيد من هجماتها وتشديدها ضد القواعد والمقرات الامريكية في العراق، فيما حث القوات الأمنية على المشاركة في هذه الهجمات.

وقال العسكري في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الإجرام والطغيان في نهج وسلوك العدو الامريكي لا يمكن رده بالاستنكار والاعتراض، بل يجب أن يكون ردعه ردعاً عملياً ودقيقاً ومستمراً".

وأضاف "على الأخوة المجاهدين المقاومين الشجعان العمل على كسر شوكة هذا الطاغي المتكبر وتمريغ أنفه بالتراب، وذلك بزيادة وتيرة العمليات الجهادية ورفع عيار الضربات باستمرار وتركيز على المفاصل الخفية في قواعد ومقرات العدو".

ودعا القوات الأمنية إلى "العمل مع أخوتهم في المقاومة لنيل شرف تحرير الأرض من رجل الاحتلال".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ فجر اليوم الاثنين، بأن قصف أمريكيا استهدف قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.

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