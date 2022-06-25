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"كتائب حزب الله" تتهم مجاميع مرتبطة بالمخابرات التركية بقصف حقول كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2022-06-25T16:35:57+0000
"كتائب حزب الله" تتهم مجاميع مرتبطة بالمخابرات التركية بقصف حقول كوردستان

شفق نيوز/ اتهمت "كتائب حزب الله" في العراق، يوم السبت، مجاميع مرتبطة بالمخابرات التركية بالوقوف وراء استهداف حقول النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الكتائب جعفر الحسيني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بحسب معلومات الجهد الاستخباري والأمني فإن مجاميع مارقة تسكن طو خورماتو على إرتباط بالمخابرات التركية هي من تقوم بقصف حقول كوردستان".

ودعا المتحدث "الحشد الشعبي إلى ملاحقة المتورطين وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، قد افادت في وقت سابق من اليوم، أن حقل "كورمور" الغازي تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ على الأقل خلال الهجمات الثلاث التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان مصدر أمني قد أفاد بأن قوات امنية تابعة للحكومة الاتحادية مع قوات الحشد الشعبي نفذت عمليات دهم وتفتيش في القرى المطلة على ناحية "قادر كرم" بمحافظة السليمانية، على خلفية الهجمات الصاروخية التي يتعرض لها حقل غازي.

وتعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، أمس الجمعة، لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت، أمس الخميس، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما تمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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