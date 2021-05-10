كتائب حزب الله تتهم بريطانيا بالوقوف وراء أحداث كربلاء

شفق نيوز/ اتهمت كتائب حزب الله العراقي، الاثنين، بريطانيا بالوقوف وراء الأحداث التي وقعت أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وأضرم مئات المتظاهرين النيران في إطارات السيارات وغرف الحراس أمام مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مساء الأحد احتجاجا على اغتيال الناشط إيهاب الوزني.

ويتهم الناشطون في الحراك الشعبي، إيران والفصائل العراقية المرتبطة بها بينها كتائب حزب الله، بالوقوف وراء عمليات اغتيال الناشطين.

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الشر والتخريب تحاول مرارا العبث بأمننا، وزعزعة استقرارنا؛ بتحريك المجاميع المغرر بها والمنحرفة لإثارة الفتن والأزمات، وجر أبناء المجتمع نحو الاقتتال".

وأضافت أن "ما جرى في مدينة كربلاء المقدسة إنما هو نتاج الصراع والتنافس وتصفية الحسابات بين الأطراف المرتبطة بالمشاريع التآمريّة الأجنبية والتي تدفع بشبابنا نحو الموت؛ لتستغل دماءهم من أجل تنفيذ مآربها الخبيثة".

وأردفت، بأن "خيوط هذه المؤامرة التي تُحاك في مقرَّي سفارة الشرّ البريطانية في بغداد وبيروت في تدخل عدوانيّ تآمريّ سافر لابدّ أن تدفع ثمنها هذه الدولة الاستعماريّة الخبيثة وجميع القوى الدوليّة، والإقليميّة، والمحلية التي لا يردع إصرارها على إيذاء شعبنا إلّا الضرب على رؤوسها العفنة الخاوية".