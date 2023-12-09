كتائب حزب الله تتحدث عن "قاعدة اشتباك جديدة": في قادم الأيام سنحدد مستوى الرد

شفق نيوز/ قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق ابو علي العسكري، يوم السبت، إن عمليات الاستهداف للقواعد الامريكية في العراق وسوريا امس الجمعة "هي بداية لقاعدة اشتباك جديدة".

وأضاف العسكري في قناته على "تلغرام"، أن "عملياتنا الجهاديـة ضـد الاحتلال الأمريكي ستستمر حتـى إخـراج آخـر جـنـدي لـه مـن أرض العراق، وإذا أرادت الحكومة العراقية التفاوض معـه لإخراج قواتـه مـن البلاد، فلا نمانع ذلك، وإن كنا نجزم إنها كذبة أخرى من أكاذيب الأمريكان ولن تنطلي علينا".

واوضح "نجـدد تأكيدنا إن أي حماقـة مـن العـدو الأمريكـي سـتواجه بـرد مضاعف، وتوسيع للعمليات، ولن تثنينا تخرصات المرجفين والمنبطحين عن أداء واجبنا الشرعي والوطني تجاه بلدنا وأمتنا".

وتابع العسكري، "لا تزال سفارة الشـر الأمريكية قاعـدة متقدمة لإدارة العمليات العسكرية والأمنية، ووكرا للتجسس، وإن البعـض يـرى عزتـه بالانبطاح لهـا، وتسـويقها على إنهـا بعثات دبلوماسية يجب حمايتهـا، فتعسـا لهـم ولمنافعهم على حساب بلدهم، باتخاذهم الانبطاح وسيلة للحفاظ على مناصبهم الزائلة بزوال الاحتلال".

وأشار الى ان "مجموعة عمليات الأمـس مـا هـي إلا بدايـة لقاعـدة اشتباك جديدة، وقـادم الأيـام سـيحدد مستوى الرد"، مبينا ان "تعـاون بعض منتسبي الأجهزة الأمنية مع المحتل الأمريكي المجـرم لـدواع واهية، سيجعلهم أذنابا له، وشركاء في جرائمه، وهذا ما لا يرضاه العراقيون الأصلاء لهم".