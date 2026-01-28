كتائب حزب الله العراقية تدعو لموقف موحد لـ"مقاومة" التدخل الأميركي

شفق نيوز- بغداد

دعت كتائب حزب الله العراقية، مساء اليوم الأربعاء، القوى السياسية إلى موقف موحد لـ"مقاومة" التدخل الأميركي في البلاد، واصفة هذه التدخلات بـ"التسلط المهين".

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التدخل السافر من قبل الإدارة الأميركية يأتي في سياق فرض وصايتها على مسار القرار السياسي العراقي، والواجب الوطني يقتضي تحويل هذا التدخل إلى حافز لتوحيد الصفوف، وتعزيز ركائز السيادة، وترسيخ استقلالية القرار الوطني".

وبينت أن "هذا النهج الاستعلائي يضع القوى السياسية أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، تتخطى حدود الخلافات الضيقة والحسابات الآنية، ويُحتّم عليها تبنّي موقف موحد يرفض هذا التسلط المهين؛ ولا يستهدف شخصاً بعينه، بل يحمل دلالة سياسية بيّنة لوضع العراق ضمن دائرة الوصاية الأميركية".

وأكملت بالقول: "لا شك أنَّ هذه السياسة إذا لم تُواجه بالتصدي والمقاومة، فهي بمثابة دفع العراق نحو مسارٍ من الرضوخ والاستسلام لهيمنة وتسلط المحتل الأميركي".

يأتي ذلك توازياً مع حديث مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز عن وجود انقسام بين قادة الإطار حول مسار المرحلة المقبلة في التعامل مع تهديدات ترمب، إذ يدفع فريق باتجاه تثبيت دعم نوري المالكي كخيار مطروح لرئاسة الوزراء، فيما يفضل فريق آخر البحث عن مرشح بديل لتفادي التصعيد الداخلي والخارجي.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب في تصريحات يوم أمس الثلاثاء، عن رفضه لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما أثار ردود فعل من الكتل السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي.