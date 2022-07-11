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كتائب الإمام علي: العامري الأجدر بتولي رئاسة الحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-11T18:10:17+0000
كتائب الإمام علي: العامري الأجدر بتولي رئاسة الحكومة العراقية

شفق نيوز / رأى الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي" في العراق، شبل الزيدي، يوم الاثنين، أن رئيس تحالف فتح هادي العامري هو الاجدر بتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الزيدي، في تغريدة، له على تويتر "تعلمنا في كل فترة عصيبة، وسط زحمة أبواق التطرف والتشنج، أن نسمع صوت الحاج هادي العامري صوتا مليئا بالحكمة والعقلانية والإيثار وتقديم المصلحة الوطنية مثلما عودنا دائما".

وأضاف: "من حقه أن لا يقدم نفسه، ولكن من حقنا أن نرى فيه رجل المرحلة والاتزان والمقبولية الوطنية والتوافق المبدئي، رجل بمثل خبرته وحنكته وتاريخه وانجازاته، ولم نسجل له فشلا في مسيرته، فهو الاجدر بان يقدم".

وتابع الزيدي: "على عقلاء الإطار التنسيقي، تقديم مصلحة الوطن والسلم الأهلي في حكومة خدمة ونهضة وطنية، فبوجود الماء لا نحتاج إلى التيمم".

وأشار أمين عام كتائب الإمام علي، إلى أن "المقبولية الدولية أكذوبة صنعها البعض وصدقها الضعفاء وهي ترسيخ للتبعية".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، قد رفض بوقت سابق من اليوم، ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد عدم مشاركة كتلته في أي حكومة مستقبلية.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "اني وإذ أرفض هذا الأداء الإعلامي المشحون بالاكاذيب، وربما يكون مدفوع الثمن، أود التأكيد على أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، واني لست مرشحاً لهذا المنصب وارفض ترشيحي ممن يرى صواب ذلك من الاخوان".

وأكد أن "المهم لديه أولاً وآخراً حفظ وحدة الإطار، وأنه سيقدم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه في الإطار التنسيقي.

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