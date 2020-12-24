سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كتاب سري.. الكاظمي يوجه توبيخاً شديداً لوزير في حكومته

Category: سیاسة

Date: 2020-12-24T20:13:28+0000
كتاب سري.. الكاظمي يوجه توبيخاً شديداً لوزير في حكومته

شفق نيوز/ وجه مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توبيخاً شديد اللهجة لوزير الصناعة منهل عزيز، متوعدا باعتبار قراراته وإجراءاته باطلة في حال الاستمرار بعدم تنفذ توجيهات رئاسة الوزراء.

جاء ذلك في كتاب "سري وشخصي ويفتح بالذات" صادر من مكتب الكاظمي وموجه إلى وزير الصناعة والمعادن، وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه.

وتضمن الكتاب لفت انتباه الوزير إلى عدم تنفيذه للعديد من الأوامر والتوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء.

وتوعد مكتب الكاظمي وزير الصناعة قائلا، إن الاستمرار على عدم تنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس الوزراء يجعل من الإجراءات المتخذة خلافا لذلك باطلة وعديمة الأثر، ويتحمل الوزير والموظف المختص مسؤولية تنفيذ أي أمر صادر خلافا لتوجيه الكاظمي.

related

الكاظمي يوجه باطلاق اسم هشام الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد بشدة القتلة

Date: 2020-07-07 14:44:04
الكاظمي يوجه باطلاق اسم هشام الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد بشدة القتلة

رأي: الكاظمي لن ينجح دون دعم القوى السياسية

Date: 2020-09-11 19:53:48
رأي: الكاظمي لن ينجح دون دعم القوى السياسية

برلين تؤكد دعم مكافحة كورونا واستكمال المستشفيات الالمانية في العراق

Date: 2020-06-08 18:33:50
برلين تؤكد دعم مكافحة كورونا واستكمال المستشفيات الالمانية في العراق

وثيقة .. خمسة اسئلة من البرلمان للكاظمي بشأن التواجد الامريكي ومساحة سفارتها

Date: 2020-09-22 11:24:42
وثيقة .. خمسة اسئلة من البرلمان للكاظمي بشأن التواجد الامريكي ومساحة سفارتها

الكاظمي يكشف امتلاكه معلومات عن "فاسدين" في الموانئ: سنلاحقهم

Date: 2020-07-15 14:28:17
الكاظمي يكشف امتلاكه معلومات عن "فاسدين" في الموانئ: سنلاحقهم

العامري ينأى بنفسه عن تغييرات و"مجاملة" الكاظمي: نريد أمرين فقط

Date: 2020-09-14 19:01:04
العامري ينأى بنفسه عن تغييرات و"مجاملة" الكاظمي: نريد أمرين فقط

العصائب توجه رسالة للكاظمي: سنراقب زيارتك إلى واشنطن بدقة

Date: 2020-06-20 12:59:47
العصائب توجه رسالة للكاظمي: سنراقب زيارتك إلى واشنطن بدقة

"العصائب" تعلق على تكليف الكاظمي قائدا لحماية الخضراء والسفارة الامريكية

Date: 2020-09-29 11:22:33
"العصائب" تعلق على تكليف الكاظمي قائدا لحماية الخضراء والسفارة الامريكية