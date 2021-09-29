كتاب رسمي.. وزير الثقافة يعزل "سحر الطائي" لحثها على التطبيع

شفق نيوز / قرر وزير الثقافة حسن ناظم، يوم الأربعاء، عزل الموظفة في الوزارة سحر الطائي، على خلفية مشاركتها في مؤتمر دعا إلى التطبيع مع إسرائيل.

(وسحر كريم عبد العالي غافل النصيري) موظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة، كانت قد شاركت في مؤتمر استرداد السلام، الذي تضمنت فقراته دعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

وبعد يوم من مشاركتها، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض بحق سحر كريم، وجميع من شاركوا في المؤتمر الذي عقد في أربيل، وأكد تحري ومتابعة الشخصيات الأحرى حال توف أسماؤهم الكاملة.

ووفق كتاب رسمي صادر عن مكتب وزير الثقافة حسن ناظم، ورد لوكالة شفق نيوز، وتضمن عزل "سحر كريم" من وظيفتها بعنوان (باحث أقدم)، وذلك طبقاً لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، لـ"اتيانها بأفعال تتنافى مع السلوك الوظيفي".

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوع، على عقد مؤتمر في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، دعت خلاله نحو 300 شخصية عراقية "سنية وشيعية"، إلى أن يصبح العراق أحدث دولة ذات أغلبية مسلمة تنضم إلى اتفاقات إبراهيم وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وصباح يوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، رفض سلطات الإقليم لمثل هذه الاجتماعات، وأكدت أنه أجري من دون علمها أو موافقتها أو مشاركتها.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت السبت الماضي، عن رفضها "القاطع" لاجتماعات "غير قانونية"، عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل التي رفعت شعار التطبيع مع إسرائيل.