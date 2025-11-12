كتائب حزب الله تدعو الإطار التنسيقي لمنع تولي بعض الفائزين مناصب أساسية

شفق نيوز– بغداد

دعت كتائب حزب الله، أحد الفصائل العراقية المسلحة، اليوم الأربعاء، الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد، إلى معالجة بعض الأسماء التي عليها تحفظات من أن تتولى مناصب أساسية.

وقال الأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركة الكبيرة لكل أطياف الشعب العراقي لاختيار ممثليهم في مجلس النواب برهنت بما لا يقبل الشك أن هذه الأمة حية وتستحق الأفضل، فشكراً لكل من أدّى الأمانة بإخلاصٍ ولم يساوم على كرامته ومستقبل شعبه".

وأضاف الحميداوي أن "كل الفائزين إخوة أعزاء ويسرنا ما يسرهم، وما يبعث على السرور في هذه الانتخابات أنّ كثيراً من المرشحين الذين سيبلغون عتبة مقاعد مجلس النواب هم من سُنخية المقاومة الإسلامية ونهجها الأصيل، وإذا كانت بعض الأسماء قد صعدت ممن لدينا بشأنها تحفظات أن تتولى مناصب أساسية، فإنّنا نأمل معالجة الأمر بالتفاهم مع الإخوة في الإطار التنسيقي، وبروح المسؤولية المشتركة التي عهدناها منهم".

وتابع: "أمّا أبناؤنا الذين لم يحصلوا على ما كانوا يطمحون إليه، فنقول لهم: لقد أبليتم بلاءً حسناً، وقدمتم أفضل ما يمكن، بحراك شعبي اتّسم بالأخلاق، وكانت روح الإسلام المحمدي الأصيل حاضرةً في كل سلوكياتكم وسلوك جمهوركم العظيم. فإن شعرتم بالغبن، فطريق المفوضية التي أبدعت في مهامها، والقضاء الذي نعتقد بحياديته، مفتوح أمامكم، ونؤمن أنّ الإنصاف سيكون حليفكم بإذن الله".

وأشار الحميداوي إلى أنه "في الوقت الذي نكنّ كل الشكر والعرفان لجمهور المقاومة الإسلامية الشريف والمضحي، على مواقفه المشرفة التي ستُكتب بحروف من ذهب، فإن كتائب حزب الله تعاهدكم على البقاء، وكما خبرتموها ثابتةً على مواقفها المبدئية المنسجمة مع روح الرسالة المحمدية المقدّسة، ودرعاً حصيناً للمستضعفين بغض النظر عن عرقهم ولونهم والأرض التي يعيشون عليها، وسنواصل دعمنا للشرفاء الصالحين ليكون لهم دور أكبر في المراحل القادمة".

هذا ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عند الساعة 6 مساءً نتائج الانتخابات بشكل رسمي بحسب ما قاله عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.