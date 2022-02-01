أكبر تحالف للسنة يكشف نصيبه من حقائب الحكومة المقبلة

شفق نيوز/ كشف مصدر في تحالف "سيادة"، يوم الثلاثاء، عن عدد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها في الحكومة العراقية المقبلة.

وتحالف "سيادة" أكبر ائتلاف للقوى السياسية في البرلمان العراقي بـ٦٧ مقعدا، وتشكل بين تحالفي تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعزم برئاسة خميس الخنجر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف سيادة سيحصل على 6 وزارات في الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة الاسبوع المقبل".

وأوضح أن "الوزارات التي سيحصل عليها تحالف سيادة، حسب الاتفاق السياسي مع القوى التي ستشكل الحكومة الجديدة، هي الدفاع والتخطيط والتربية والتجارة والصناعة والبيئة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الوزارات ستوزع بين تحالفي تقدم والعزم؛ وسيحصل كل تحالف على 3 وزارات"، مبينا أن "تحالف محمد الحلبوسي (تقدم) سيحصل على وزارات الدفاع والتخطيط والبيئة، فيما سيحصل تحالف خميس الخنجر (العزم) على وزارات التربية والصناعة والتجارة".

ومن المقرر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم ٨ شباط/فبراير المقبل، والذي سيكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.

ولا تزال الخلافات والتوترات قائمة بين القوى الشيعية المنضوية في الاطار التنسيقي من جهة والكتلة الصدرية من جهة ثانية بشأن المرشح لرئاسة الوزراء وشكل الحكومة المقبلة.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.