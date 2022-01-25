أكبر تحالف للسنة يتهم "مجاميع منفلتة" باستهداف مقر الحلبوسي

شفق نيوز/ أدان تحالف "السيادة" وهو أكبر ائتلاف للقوى السنية في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، استهداف مقر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالصواريخ في الكرمة بالأنبار، متهما "مجاميع منفلتة" بالوقوف وراء الهجوم.

وقال التحالف الذي يتزعمه خميس الخنجر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجاميع منفلتة قامت بقصف مقر الحلبوسي في قضاء الكرمة في تحد واضح لسيادة الدولة وكسر هيبتها".

وأضاف، "إننا في تحالف السيادة؛ إذ ندين هذا الفعل الجبان، فإننا نطالب بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وانزال العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يحاولون العبث بأمن البلاد".

ودعا التحالف، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ"التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تكرار ذلك"، مطالبا "العقلاء مرة أخرى بوقف مغامرات السفهاء ضد استقرار العراق وتهديد السلم المجتمعي فيه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإطلاق مجهولين أربعة صواريخ على مضيف الحلبوسي بالكرمة، ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

ويأتي الهجوم الأخير بعد ساعات قليلة من قرار حاسم أصدرته المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان الأولى التي شهدت انتخاب الحلبوسي رئيسا للمجلس لولاية ثانية.

وتكررت الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب في بغداد وكركوك والأنبار خلال الفترة القليلة الماضية، وتستهدف بالتحديد القوى السنية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.