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"كاكه حمه" يحذر من قانون الانتخابات العراقي ويشكك في إجرائها بموعدها المحدد

Category: سیاسة

Date: 2021-05-25T11:15:31+0000
"كاكه حمه" يحذر من قانون الانتخابات العراقي ويشكك في إجرائها بموعدها المحدد

شفق نيوز/ شكك سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود يوم الثلاثاء في إجراء الإنتخابات المبكرة في العراق بموعدها المحدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2021، محذراً في الوقت ذاته من قانون الانتخابات على الكورد.

وقال الحاج محمد المعروف لدى الأوساط الشعبية بـ "كاكه حمه" في تصريح للصحفيين اليوم في السليمانية، "أنا أشك في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

واستطرد بالقول إن: قانون الانتخابات سيء للغاية بالنسبة للكورد"، مؤكدا أن حزبه سيخوض التنافس الانتخابي قائلا: لم يتبق سوى أربعة أشهر للموعد القانوني على الانتخابات مما يعني أهمية تغيير الوجوه خلال هذه الفترة".

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