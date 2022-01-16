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"كاكه حمه": منصب رئيس الجمهورية لابُدَّ أن يحظى بقبول الزعيم مسعود بارزاني

Category: سیاسة

Date: 2022-01-16T10:23:19+0000
"كاكه حمه": منصب رئيس الجمهورية لابُدَّ أن يحظى بقبول الزعيم مسعود بارزاني

شفق نيوز/ صرّح سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود يوم الأحد بأن منصب رئاسة الجمهورية، وأي منصب "مهم" في البلاد لابد أن يحظى بقبول الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وقال الحاج محمود المعروف لدى الأوساط الشعبية بـ "كاكه حمه" في تصريح للصحفيين اليوم في السليمانية بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "منصب رئاسة الجمهورية من المناصب المهمة لنا كقومية كوردية لما يتمتع به من أهمية بالتمثيل الدبلوماسي بين 193 دولة".

وأضاف "وفقا للعرف السياسي هو استحقاق كوردي ويخضع إلى توافقات الأطراف الكوردستانية"، مؤكد أن "موافقة ورأي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مهم لشغل هذا المنصب".

وعن الخلاف بين الأطراف السياسية الكوردستانية، حول منصب رئيس الجمهورية أوضح الحاج محمود أن هذا المنصب بحاجة إلى توافق كوردستاني، ويجب أن يُنظر للموضوع من منظور قومي وان نتجاوز الخلافات لحسم المنصب.

وعن عدد المرشحين لهذا المنصب يقول الحاج محمود، أو “كاكه حمه”، كما يحلو للكورد نعته إن "العرف السياسي والدستور لا يشيران إلى وجود مرشح واحد لهذا المنصب بل يحق للجميع الترشيح له"، مستدركا القول إن "عرفا سياسيا بين الحزب الديمقراطي الكوردستانية، والاتحاد الوطني الكوردستاني حول تقاسم السلطة وكان هذا الاتفاق ساري المفعول لغاية العام 2018.

واختتم سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني بالقول، إن الخلافات الكوردية ستضعف التمثيل المكون في بغداد.

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