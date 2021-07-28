"كاكه حمه": أمريكا ستنسحب في العديد من الأماكن بالعراق مثلما حدث في أفغانستان

شفق نيوز/ توقع سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود يوم الأربعاء أن يشهد العراق سيناريو مشابها للذي حصل في أفغانستان من سحب الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها.

جاء ذلك في تعليقة للحاج محمود المعروف لدى الأوساط الشعبية الكوردستانية بـ "كاكه حمه" على الحوار الاستراتيجي الأخير بين امريكا والعراق واللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الحاج محمود في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الكاظمي ليس صاحب القرار في العراق"، مردفا بالقول إن "الولايات المتحدة ستنسحب من العديد من الأماكن في العراق مثلما حدث في أفغانستان".

وأضاف أن "ما شاهدناه على وسائل الإعلام تم إيلاء الأهمية لوحدة أراضي العراق"، في إشارة إلى ما دار بالحوار بين بايدن والكاظمي.

وتابع الحاج محمود بالقول "مرةً أُخرى يُطعن الكورد بخنجر مسموم في ظهورهم".