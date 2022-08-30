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"كاكه حمه": ما يجري في بغداد حرب بالوكالة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-30T07:14:36+0000
"كاكه حمه": ما يجري في بغداد حرب بالوكالة

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمد، يوم الثلاثاء، ما يجري في العاصمة بغداد وتحديدا في المنطقة الخضراء "حربا بالوكالة"، متوقعا في الوقت ذاته أن انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية في العراق سيتواصل لأمد قصير على اعتبار أن التيار أقدم لمرات عدة على مواقف مماثلة بعد العام 2003 إلا أنه عاد بعدها.

وقال الحاج محمود الذي يُعرف بين الأوساط الشعبية في إقليم كوردستان بـ"كاكه حمه" في رسالة له، "لكن استقالة آية الله كاظم الحائري مرجع الصدريين جعلت الأمور تختلف عن سابقاتها، وقد وصلت الانقسامات إلى حد حمل السلاح والقتل، وتسير نحو اتجاه خطير".

وأضاف أنه من أجل معالجة أي طارئ وحدث غير مرغوب فيه يتعين على القوى السياسية في إقليم كوردستان عقد إجتماع في أقرب وقت ممكن، ووضع برنامج مشترك للحد تطورات الحرب.

وتابع "كاكه حمه" بالقول، إنه "ينبغي للكورد أن يعدوا لمشروعهم الخاص لأي حدث قد يقع دون التدخل في الصراعات"، مشددا على أنه "يمكن للكورد تجنب أي تدخل".

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