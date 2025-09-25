كاشفة عن دورها.. واشنطن: اتفاق بغداد- كوردستان سيعزز امن الطاقة الإقليمي

شفق نيوز- واشنطن

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك روبيو، يوم الخميس، عن دور واشنطن في اتفاق بغداد وإقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط، مؤكدا انه سيعزز "الأمن الإقليمي".

وقال روبيو، في بيان صحفي، إنه "نرحب بالإعلان عن توصل حكومة العراق إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان وشركات دولية لإعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا، وهي اتفاقية سهّلتها الولايات المتحدة وستعود بفوائد ملموسة على الأمريكيين والعراقيين على حد سواء".

وأضاف "نشيد بالجهود الحاسمة التي بذلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية، وكذلك رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم، لإحراز هذا التقدم".

وتابع "ستعزز هذه الاتفاقية الشراكة الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق، وستشجع على تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا في جميع أنحاء العراق للشركات الأمريكية، وستعزز أمن الطاقة الإقليمي، وستعزز سيادة العراق".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن مساء اليوم الخميس، التوصل لاتفاق نفطي وصفه بـ"التاريخي" مع إقليم كوردستان، فيما أشارت وزارة النفط الاتحادية إلى أن هذا الاتفاق يأتي ثمرة جهود مستمرة خلال الأشهر الماضية لوضع آليات واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في الإيرادات.

يذكر أن وزارة الموارد الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط العراقية وشركات النفط، وقعت الاثنين الماضي، اتفاقية ثلاثية، تمهد لاستئناف تصير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان النفطي.

وكانت صادرات نفط إقليم كوردستان قد توقفت في 25 آذار/مارس 2023، إثر قرار تحكيم دولي ألزم تركيا بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

ومنذ ذلك التاريخ، تعطلت شحنات تقدَّر بنحو 450 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم و50 ألفاً من حقول كركوك الشمالية، حيث تسبب هذا التوقف بخسائر مالية يومية تجاوزت 30 مليون دولار، وفق تقديرات غير رسمية.