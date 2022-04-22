سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكار يرد على بغداد: تركيا تحترم وحدة أراضي العراق واستقلاله

Category: سیاسة

Date: 2022-04-22T07:34:42+0000
أكار يرد على بغداد: تركيا تحترم وحدة أراضي العراق واستقلاله

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الجمعة، ان بلاده لا تهدف من العملية العسكرية القائمة في إقليم كوردستان بسط سيطرتها على أراضٍ ليست لها، مؤكدا أن هذه العملية ستستمر لحين القضاء على تهديد حزب العمال الكوردستاني على تركيا.

وقال في تصريح نقلته وسائل اعلام تركية اليوم، إن "تركيا لا تطالب بأراض أجنبية وتبدي احتراما لوحدة أراضي العراق واستقلاله وسلامته".

ولفت إلى أن تنفيذ مهام المرحلة الأولى من العملية تم بنجاح، مردفا بالقول "لقد حققنا أهدافنا وستستمر العملية".

وكانت تركيا قد اطلقت في 18 من شهر نيسان/أبريل الجاري عملية "قفل المخلب " ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في إقليم كوردستان.

واستدعت تركيا، يوم الخميس، القائم بالأعمال العراقي لديها للدفاع عن قرارها إطلاق عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني، في اقليم كوردستان.

ويأتي استدعاء القائم بالأعمال العراقي غداة نفي مسؤولين عراقيين صحّة تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال فيها إن بغداد تدعم الحملة العسكرية التركية.

وقال أردوغان يوم الأربعاء، إن تركيا تخوض الحملة العسكرية في المنطقة الجبلية في شمال العراق "بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق".

لكنّ وزارة الخارجية العراقية ردّت مساء الأربعاء مستنكرة هذا "الادعاء المحض".

من جانبها، أكدت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان أن قواتها "لم تشارك أبدا في هذه العمليات ولم تحرك قواتها"، مؤكدة على "ضرورة احترام سيادة إقليم كوردستان والعراق".

related

تركيا تقول إنها أبلغت الحكومة العراقية بالعملية العسكرية في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-11 10:36:04
تركيا تقول إنها أبلغت الحكومة العراقية بالعملية العسكرية في إقليم كوردستان

تعيين وزير سابق سفيرا للعراق في تركيا

Date: 2019-05-24 17:12:55
تعيين وزير سابق سفيرا للعراق في تركيا

العراق في اجتماع رباعي لبحث ملف سوريا

Date: 2019-12-17 22:03:59
العراق في اجتماع رباعي لبحث ملف سوريا

الخارجية العراقية تسلم السفير التركي "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" على العملية العسكرية

Date: 2022-04-19 12:01:09
الخارجية العراقية تسلم السفير التركي "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" على العملية العسكرية

في خطوة جديدة.. العراق يحشد مع دول عربية لموقف موحد ضد تركيا

Date: 2020-08-13 11:57:10
في خطوة جديدة.. العراق يحشد مع دول عربية لموقف موحد ضد تركيا

بغداد تدعو انقرة الى تخفيف قيود السفر على العراقيين

Date: 2021-10-12 06:12:34
بغداد تدعو انقرة الى تخفيف قيود السفر على العراقيين

العراق يقول إنه يستخدم "المسار الصحيح" في التعامل مع الاجتياح التركي لأراضيه

Date: 2021-09-03 11:20:53
العراق يقول إنه يستخدم "المسار الصحيح" في التعامل مع الاجتياح التركي لأراضيه

مبعوث أردوغان يكشف نتائج اجتماعاته مع مسؤولين اثنين في العراق

Date: 2019-08-12 16:51:44
مبعوث أردوغان يكشف نتائج اجتماعاته مع مسؤولين اثنين في العراق