كاتب عراقي "مغيّب" يحصل على جائزة دولية ومركز حقوقي يذكّر السوداني بالكشف عن مصيره

شفق نيوز/ منح اتحاد الناشرين الدوليين، أمس الاثنين، جائزة فولتير لحرية الرأي لعام 2023، للناشر والصحافي والكاتب العراقي المغيب مازن لطيف بعد ترشيحه من قبل جمعية الناشرين والكتبيين في العراق.

وتُمنح الجائزة للشخصيات التي ساهمت في " الدفاع عن حرية النشر وتعزيزها"، حيث ترى أن الناشر حين يساهم في نشر أفكار المؤلفين فانه يتحمل نفس المخاطر التى يتحملها الكاتب ومن هنا تأتي أهمية تكريم حرية النشر.

بدوره؛ ذكّر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "بجريمة اختطاف وتغييب الكاتب مازن لطيف منذ أكثر من ثلاث سنوات دون الكشف عن مصيره لغاية الآن رغم كثرة المناشدات والوعود التي أطلقت بهذا الخصوص".

وأضاف ان "مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية ينتهز هذه الفرصة باطلاق نداء للكشف عن مصير مازن لطيف والصحفي توفيق التميمي والعديد من زملائهما الذين اخُتطفوا وقُتلوا وغيُبوا ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، سيما أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد في برنامجه الحكومي بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين وإعلان ذلك أمام الرأي العام وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر على تشكيل حكومته لم يحدث أي تقدم يذكر في هذا الملف".

واختُطف، الناشر والكاتب العراقي مازن لطيف، بعد أن أعلنت عائلته ومقرّبون منه فقدان الاتصال به، يوم الجمعة الأول من شباط عام 2020.

ومازن لطيف معروف بين الأوساط الثقافية والفنية، ومشارك فاعل في احتجاجات ساحة التحرير في العاصمة بغداد عام 2019.