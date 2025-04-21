"قَرار" يوحِّد السوداني والعامري وقادة في الحشد الشعبي لانتخابات تشرين

شفق نيوز/ علمت وكالة شفق نيوز، بأنّ عدداً من قوى الإطار التنسيقي تشرع بتشكيل تكتل جديد تحت اسم تحالف "قرار" استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مصدران سياسيان لوكالة شفق نيوز، إن التحالف يضم في مرحلته الأولى تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب كل من هادي العامري (أمين عام منظمة بدر) وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي).

وتشير المصادر نفسها إلى أن مباحثات جارية قد تفضي إلى انضمام كل من رئيس كتلة سند وزير العمل أحمد الأسدي، وقائد كتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، فضلاً عن كتلة "حقوق" المنبثقة عن كتائب حزب الله.

وهذه القوى كانت حتى وقت قريب تشكل العمود الفقري للإطار التنسيقي الذي قاد حكومة السوداني؛ إلا أن اتساع الخلافات دفع أطرافاً رئيسية أخرى كدولة القانون وعصائب أهل الحق إتلاف الحكمة إلى الشروع بخوض الانتخابات بأكثر من قائمة، مع الإبقاء على احتمال الاندماج مجدداً بعد إعلان النتائج.

وأضافت المصادر أن التحالف قد يكون برئاسة العامري أو السوداني، وسيركز برنامجه الانتخابي على الإصلاح الإداري والخدمي ويحمل طابعاً أكثر انفتاحاً على الشركاء الكورد والسنة.

وتحت ضغط متزايد من الحكومة العراقية، اقتربت فصائل مسلحة بارزة من أبرزها "كتائب حزب الله"، "النجباء" و"سيد الشهداء" من الاندماج رسمياً في هيكل الحشد الشعبي تمهيداً لـ"لانتقال إلى العمل السياسي التام"؛ بحسب مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز.

وتأتي هذه الخطوات بعدما لوّحت الإدارة الأميركية بعقوبات إضافية على شخصيات وفصائل تقول إنها مرتبطة بإيران، مطالبة الحكومة بـ"حصر السلاح بيد الدولة".