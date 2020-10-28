قُبيل الجلسة.. مباحثات برلمانية مكثفة لاحتواء خلافات دوائر كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي عن مباحثات مكثفة تجريها الكتل السياسية لاحتواء الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك قبيل عقد جلسة البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء لتمرير الفقرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب يشهد حاليا اجتماعات ونقاشات بين القوى السياسية واللجنة القانونية النيابية لغرض الوصول إلى إتفاق نهائي بخصوص الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك".

وأضاف المصدر أن الكتل السياسية لم تتوصل إلى حل لغاية الآن.

وصوت مجلس النواب العراقي بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء على الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية بمحافظة نينوى في قانون الانتخابات فيما أرجأ الخاصة بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وكان البرلمان، قد صوت قبل ايام قلائل على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، باستثناء محافظتي كركوك ونينوى جراء عدم التوصل إلى توافق بشأن التقسيم.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.







