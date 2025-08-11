قيود جنائية وأسباب أخرى تطيح بـ65 مرشحاً للانتخابات المقبلة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، استبعاد 65 مرشحاً لمخالفتهم نص المادة 7/ ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، أن "قرار مجلس المفوضين باستبعاد عدد من المرشحين جاء لمخالفتهم شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل المادة 3/7 منه والمتضمنة أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو من عدمه".

وأضافت الغلاي، أن القرار جاء "بناءً على ما ورد من اجابات وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي المتضمنة وجود قيود جنائية لعدد من المرشحين قامت مفوضية الانتخابات من خلال اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمراجعة وتدقيق تلك القيود".

وأشارت إلى أن "قرار مجلس المفوضين بالاستبعاد قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من النشر، وقرار الهيئة يكون باتاً وملزماً للجميع".