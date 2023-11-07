قيس الخزعلي يؤكد لبلاسخارت ضرورة احترام السيادة العراقية وانسحاب القوات الأجنبية

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، وجوب احترام السيادة العراقية وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ببغداد، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الخزعلي مع بلاسخارت، "الوضع الكارثي في غزّة، ووجوب إيقاف العدوان الهمجي للكيان الصهيوني"، مجدداً دعم العراق الثابت للقضية الفلسطينية.

وثمّن الخزعلي "موقف الأمين العام للأُمم المتحدة الذي أدان بشكل واضح الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الغاصب بحق المدنيين، وتحويله غزّة إلى مقبرة كبيرة للأطفال، وعدم المماطلة والتسويف في إدانة هذه الجرائم، واتخاذ موقف صارم إزاءها".

وشدّد أمين عام العصائب خلال اللقاء، على "وجوب احترام السيادة العراقية، والأخذ بالاعتبار إرادة الشعب العراقي، وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد".