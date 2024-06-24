قيس الخزعلي يهدد أمريكا: سنستهدف جميع مصالحها إذا ما دعمت هجوم اسرائيل على حزب الله

شفق نيوز/ هدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الاثنين، أمريكا بضرب جميع مصالحها في العراق والمنطقة في حال دعمت هجوم الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال استمرار الولايات المتحدة الامريكية في دعمها لهذا الكيان الغاصب (إسرائيل) في حال وسع عملياته وهاجم لبنان وهاجم حزب الله فلتعلم أمريكا أنها تكون قد جعلت كل مصالحها في المنطقة والعراق محل استهداف ومحل خطر".

وتابع الخزعلي في كلمته: "لن ينفعها هذا الكيان الغاصب، وهذه الحكومة المتطرفة، وهذا النظام النازي".

وتدعم عصائب اهل الحق التي يتزعمها الخزعلي، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ويشكل الاثنان تحالفاً داخل الإطار التنسيقي الراعي السياسي للحكومة العراقية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت عن استعداد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، لهجوم واسع النطاق على لبنان، وتنتظر الضوء الأخضر على المستوى السياسي.

‎وبحسب القناة 12 العبرية، تدرك إسرائيل إمكانية أن تكون الحرب حتمية، مشيرة إلى أنه ليس من المؤكد أن حزب الله يحلل بشكل صحيح الجدية الإسرائيلية للعمل في لبنان، وهو ما يزيد من خطر توسيع الساحة.

‎وكان حزب الله اللبناني، قد أكد أن هجماته المكثفة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل هذا الأسبوع تظهر للقادة الإسرائيليين أن حربا شاملة ستكون مكلفة، حسبما قال علي دعموش، القيادي البارز في الحزب.