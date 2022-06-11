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قيس الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي ويصفها بأنها "إنقلاب على إرادة الشعب"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-11T20:45:43+0000
قيس الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي ويصفها بأنها "إنقلاب على إرادة الشعب"

شفق نيوز/ وصف الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم السبت، حكومة مصطفى الكاظمي بأنها "حكومة انقلاب على إرادة الشعب".

جاء تصريح الخزعلي خلال كلمة له في المؤتمر السنوي السادس لعصائب اهل الحق الذي انعقد في محافظة النجف.

وقال الخزعلي في الكلمة، إن "هذا المؤتمر بنسخته السادسة لهُ أهمية استثنائية كونه انعقد بعد مرور أربع سنوات وسط ظروف مضطربة عاشها العراق من تظاهرات ثم إغتيال قادة النصر وأزمة وباء كورونا ثم إستقالة حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة إنقلاب على إرادة الشعب (حكومة الكاظمي) أعقبتها إنتخابات شابها التزوير وما آلت إليه من انسداد سياسي".

وأضاف الخزعلي أن "المشهد السياسي العراقي حالياً يُمثّل "نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة أخرى" وصعود قوى سياسية شابة يأمل فيها الشعب تقديم خدمة حقيقية، وحركة عصائب أهل الحق من هذه القوى التي لا زالت جذورها قوية وثابتة وراسخة في الأرض رغم كل العواصف السياسية الأخيرة التي مرّ بها العراق ولا بُد من الإنفتاح على أبناء العراق بكل أشكالهم واتجاهاتهم وعدم الانغلاق".

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