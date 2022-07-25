قيس الخزعلي يعلق على ترشيح السوداني ويخاطب الكورد: ننتظر توافقكم

شفق نيوز/ دعا الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الإثنين، الكتل الكوردية للتوافق وحسم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية، بعد اتفاق الإطار التنسيقي الشيعي على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "شخص رئيس الوزراء مهم، والأخ شياع السوداني نتوسم فيه الخير، ولكن الأهـم أننـا اتفقنـا بالإجمـاع وننتظـر أن يتفق الآخرون"، في اشارة الى الحزبين الكورديين الرئيسين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية".

وأضاف الخزعلي، "نبارك الاختيار، ونتأمـل مـن الجميع إعطاء الفرصة، بـل تقديـم المساعدة للحكومة القادمة، لتقوم بواجبهـا في خدمـة الشعب الذي يفترض أن يكـون هـو هـدف كل الخيريين وخصوصا في هذا الظرف الخاص الذي يعانـي فيـه أبـنـاء شـعبنا مـن نقص الخدمات وعدم توفر فرص العمل".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن الاطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وذكر الإطار في بيان، أن "اختيار السوداني جاء خلال اجتماع وبأجواء ايجابية حيث اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على الترشيح".

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.