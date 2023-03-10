الخزعلي يرفض اعتبار حكومة السوداني "الفرصة الأخيرة" للعراق

شفق نيوز/ رفض الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، اعتبار الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني الفرصة الأخيرة للعملية السياسية والنظام الحالي الذي تشكل في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين على يد القوات الامريكية وحلفائها في ربيع العام 2003.

جاء ذلك في كلمة القاها اليوم خلال المهرجان العشائري السنوي الثاني لإحياء ذكرى الانتفاضة الشعبانية وفتوى الجهاد الكفائي الذي أُقيم بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال الخزعلي في كلمته، إن هناك من يقول، إن "هذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة، ونجيبهم بأنه لا يوجد شيء أسمه الفرصة الأخيرة"، مردفا بالقول "نحن أبناء هذا البلد، وليس من حق أحد أن يحدد لنا فرصنا، ويقول: هذه الفرصة الأخيرة لكم".

وأضاف "لا يستطع أحد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء"، مشيرا إلى أنه "إذا ما فشل أحد فهناك من سيأتي بدلا منه وسينجح، ولا بد أن ننجح (..) نحن أبناء هذا الشعب الذين دافعنا عن هذا البلد ونستطيع أن ندافع عنه مرة أخرى ولا يستطيع أحد أن يسلب منّا بناء الدولة".

ومضى الخزعلي بالقول: يجب أن نعلم جيدا أن تضحياتنا يجب أن تكلل بالنجاح وتحقيق النتيجة، والنجاح وتحقيق نتيجة التضحيات يحصل من خلال أن يحكم هذا الشعب أبناؤه،ى منوها إلى أن النجاح وتحقيق النتيجة يحصل من خلال النجاح في تجربة بناء الدولة

وأعتبر أن "التحدي الحقيقي الآن الذي يقف خلفه أعداء العراق هو في الحيلولة من أن ننجح ببناء الدولة"، مشيرا إلى أن "أهل الفرات والجنوب قادرون على إطلاق هذه الثورات وحكم العراق لما يملكون من خبرات".