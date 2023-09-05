قيس الخزعلي يرد على أردوغان

شفق نيوز/ ردّ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك العراقية.

وقال الخزعلي في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "من كربلاء الإمام الحسين (عليه السلام) نعلنها: كركوك عراقية، والتركمان عراقيون، ولا يحق لأي دولة التدخل في شؤوننا الداخلية. نقطة راس سطر".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان "موطن التركمان كركوك باتت منطقة تعيش فيها الثقافات المختلفة بسلام، ولن نسمح بزعزعة الأمن ووحدة أراضي هذه المنطقة"، وفقاً لوكالة أنباء "الاناضول".

وأضاف "يجب الابتعاد عن الأنشطة التي من شأنها تغيير بنية مدينة كركوك (الديمغرافية) بغية الحفاظ على السلام بالمنطقة".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكوردية.